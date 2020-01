Servië en Kosovo zetten eerste stap naar luchtverbinding

Servië en Kosovo hebben de eerste stappen gezet om vliegverkeer tussen hun hoofdsteden Belgrado en Pristina mogelijk te maken. De landen hebben sinds maandag allebei een contract met de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voor eventuele toekomstige vluchten.

Sinds het einde van de onafhankelijkheidsoorlog tussen Kosovo en Servië in 1999, is er geen vliegverkeer meer tussen Pristina en Belgrado. Servië stelt als voorwaarde aan het hervatten van vluchten tussen de twee landen, dat Kosovo importtarieven op Servische producten afschaft. Kosovo op zijn beurt wil die tarieven alleen afschaffen als Servië Kosovo als onafhankelijke staat erkent. Dat lijkt Servië niet van plan. Servië beschouwt Kosovo nog altijd als een afvallige provincie.

Beide landen hebben veel te winnen met het normaliseren van de betrekkingen. De Europese Unie stelt die voorwaarde voordat verdere stappen in het toetredingsproces van Servië en Kosovo worden gezet. NAVO-chef Jens Stoltenberg is blij met de deal met Lufthansa. De NAVO beheert het Kosovaarse luchtruim en is nauw betrokken bij het herstel van vliegverbindingen tussen Kosovo en Servië.