Servië bereid tot compromis met Kosovo

Servië is voor de beoogde toetreding tot de Europese Unie (EU) bereid een compromis te sluiten met Kosovo. „Maar voor elk compromis zijn twee partijen vereist”, zei de Servische president Aleksandar Vucic vrijdag in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. „De dialoog met Kosovo zal moeilijk zijn. Maar Servië wil alles geven”, aldus Vucic na een ontmoeting met zijn Bulgaarse collega Rumen Radev.

De EU-integratie van de westelijke Balkan is een van de belangrijke punten van het Bulgaarse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2018. De Europese Commissie heeft de westelijke Balkanlanden, zoals Servië en Montenegro, aangemoedigd de nodige hervormingen door te voeren voor toetreding tot de EU in 2025.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor toetreding tot de EU voor Servië is de verzoening met het naburige Kosovo, dat zich tien jaar geleden van Servië afscheidde.