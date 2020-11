Servië: ambassadeur Montenegro mag toch blijven

Servië ziet er vanaf de ambassadeur van buurland Montgenegro uit te wijzen om spanningen tussen de landen niet op de spits te drijven. Belgrado wil „de hand van samenwerking en vriendschap” uitsteken naar Montenegro, zei de Servische premier Ana Brnabic zondag.

De spanningen tussen beide landen liepen hoog op nadat Montenegro de Servische ambassadeur, Vladimir Bozovic, zaterdag tot persona non grata verklaarde. Hij zou zich hebben bemoeid met binnenlandse aangelegenheden en daarmee de wet hebben overtreden. Enkele uren later reageerde Servië met de uitwijzing van de Montenegrijnse ambassadeur, Tarzan Milosevic, maar daar komen de Serven nu dus op terug.

De Servische ambassadeur Bozovic noemde een besluit van meer dan een eeuw geleden om Montenegro zich te laten aansluiten bij Servië een „bevrijding”. Precies honderd jaar later, in 1918, zetten Montenegrijnse parlementariërs symbolisch een streep door deze beslissing, maar Servische invloed in Montenegro blijft een gevoelig punt, vooral sinds drie door Servische nationalisten gedomineerde partijen in augustus de verkiezingen wonnen.