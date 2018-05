De Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal is vrijdag uit het ziekenhuis in Zuid-Engeland ontslagen, melden Britse media. In maart werden hij en zijn dochter vergiftigd aangetroffen in een parkje in de stad Salisbury.

Beiden bleken vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Zijn dochter Joelia werd vorige maand al ontslagen uit het ziekenhuis.