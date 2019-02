Separatistenleiders naar Madrid gevoerd

Negen Catalaanse separatisten in voorarrest worden vrijdag voor hun proces wegens onder meer een vorm van hoogverraad naar de regio Madrid gevoerd. Ze worden ervan verdacht met overheidsgeld te hebben geknoeid en een illegaal referendum te hebben georganiseerd in een poging de regio af te scheiden in oktober 2017.

Het proces tegen in totaal twaalf beklaagden begint waarschijnlijk op 7 of op 12 februari volgens bronnen bij justitie in Madrid. De twaalf hadden bestuursfuncties tijdens de chaotische en economisch schadelijke poging tot afscheiding. De voornaamste leider was de toenmalige premier van Catalonië, Carles Puigdemont. Hij is na zijn ‘onafhankelijkheidsverklaring’ eind oktober 2017 naar België gevlucht en staat niet terecht.

De negen zaten in Catalaanse gevangenissen en worden met een bus van de Guardia Civil naar de regio Madrid gereden. Langs de weg in Catalonië hebben separatisten tegen hun gevangenhouding betoogd.