Separatisten willen Catalonië lamleggen

Separatisten in Catalonië willen de autonome Spaanse regio vrijdag lamleggen met een algemene staking en demonstraties. Daarmee willen ze opnieuw protesteren tegen de recente veroordelingen tot celstraffen van negen leiders van de onafhankelijkheidsbeweging.

Alleen al in Barcelona worden duizenden deelnemers verwacht aan de zogenoemde „marsen voor vrijheid”. De afgelopen dagen zijn al vanuit vijf steden in de regio dergelijke marsen gehouden naar de Catalaanse hoofdstad.

In Barcelona en andere steden is het al drie dagen op rij tot rellen gekomen. Daarbij gingen ook auto’s in vlammen op. De regionale premier Quim Torra dreigde donderdag in het parlement in Barcelona met een nieuw referendum voor afscheiding.