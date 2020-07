Separatisten in Jemen laten zelfbestuur varen

De separatisten in Jemen hebben woensdag bekendgemaakt dat ze hun autonomie in het zuiden van het land opgeven en bereid zijn een vredesakkoord uit te voeren.

De separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC) kondigt aan „afstand te doen van zijn autonomieverklaring” om de uitvoering van het Riyad-akkoord mogelijk te maken, schreef STC-woordvoerder Nizar Haitham op Twitter.

De Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi had er eind juni bij de separatisten op aangedrongen „het bloedvergieten te beëindigen” en een machtsdelingsovereenkomst te respecteren. Hij deed dat tijdens zijn eerste toespraak sinds STC in april de onafhankelijkheid in het zuiden uitriep.

Het conflict tussen de regering en de separatisten van de STC, in principe bondgenoten tegen de Houthi-rebellen, vertegenwoordigt een oorlog binnen de oorlog in Jemen.

De Riyad-overeenkomst werd in november 2019 ondertekend en voorziet in een verdeling van de macht in Zuid-Jemen tussen de regering en de separatisten. Maar de bepalingen ervan zijn nauwelijks doorgevoerd en bleken snel achterhaald.

Eind juni had de militaire coalitie onder leiding van Riyad in Jemen Saoedische waarnemers ingezet om toe te zien op een staakt-het-vuren tussen de pro-regeringstroepen, die zij steunt, en de separatistische strijders.

Deze oorlog binnen de oorlog heeft tot een nog complexer conflict geleid waarbij in vijf jaar tijd tienduizenden mensen zijn gedood. Volgens de VN is er sprake van een ernstige humanitaire crisis in Jemen.