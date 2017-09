Separatisten erkennen problemen met referendum

Catalaanse separatisten hebben donderdag erkend dat de acties van justitie tegen de organisatie van een referendum over onafhankelijkheid problemen hebben opgeleverd voor de realisering ervan. De Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras zei tegen Spaanse media dat het duidelijk is dat „we niet kunnen gaan stemmen zoals we ons dat hebben voorgesteld”.

Hij klaagde dat de Spaanse staat „de regels van het spel heeft veranderd” en „voor enorme problemen” voor het houden van een referendum op 1 oktober heeft gezorgd.

Woensdag deed de Spaanse politie invallen in een reeks gebouwen van de Catalaans regionale overheid en deed huiszoekingen. Er werden veertien arrestaties verricht. De politie en de Guardia Civil handelden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek van een rechter in Barcelona. Het beoogde referendum is in strijd met de wet volgens de Spaanse justitie.