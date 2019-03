Separatisten Catalonië wilden oppositie smoren

De separatistische leiders in Catalonië die in 2017 een onwettige poging deden de regio af te scheiden, troffen voorbereidingen voor een grondwet voor een Catalaanse republiek die geen tegenstanders duldde. Dit staat in documenten die de Spaanse politie heeft overlegd in een megaproces tegen leiders van de poging tot afscheiding.

Het persbureau Europa Press meldde de documenten te hebben gezien. De separatisten legden vast dat „de Catalaanse republiek elke politieke deelname toestaat, zo lang die niet indruist tegen het bestaan van Catalonië als onafhankelijke staat (..)”.

Even verderop staat dat ambtenaren van de nieuwe staat alleen de Catalaanse nationaliteit kunnen hebben. De ambtenaren die toch ook bij Spanje zouden willen horen, moesten ontslagen worden en verder als buitenlandse ingezetenen worden behandeld.

Om de Catalaanse nationaliteit te kunnen hebben, zou een burger de andere nationaliteit, vaak de Spaanse, eerst moeten afzweren. Volgens de documenten die de Guardia Civil bij de Catalaanse jurist en separatist Santiago Vidal in beslag heeft genomen, zouden beroepsmilitairen die niet in Catalonië geboren zijn, helemaal geen aanspraak kunnen maken op de Catalaanse nationaliteit.

In de documenten wordt ook de oprichting van een speciale geheime dienst in het vooruitzicht geteld. Die moest zich bezig houden met de bestrijding van gewelddadig ‘españolismo’ (‘spanjolisme’).