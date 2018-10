Separatisten blokkeren verkeer in Catalonië

Honderden Catalaanse separatisten hebben op verscheidene plaatsen verkeersaders geblokkeerd inclusief het spoor van de hogesnelheidstrein AVE op het station van Gerona. In de stad drongen betogers een pand van de regionale Catalaanse regering binnen om de Spaanse vlag van het gebouw te verwijderen.

In Barcelona werd onder meer de centrale Via Laietana geblokkeerd. Volgens Spaanse nieuwssites hebben de activisten van de separatistische Comités voor de Verdediging van de Republiek (CDR) zich echter in de loop van de morgen teruggetrokken. Zij voorspellen „een hete herfst” met veel protesten. Verscheidene separatistische bewegingen inclusief de CDR hebben opgeroepen tot een massale betoging in het centrum van Barcelona om 18.30 uur.

Het is maandag een jaar geleden dat de toenmalige separatistische regering van de Spaanse regio onder leiding van Carles Puigdemont een illegaal referendum hield over onafhankelijkheid. Circa 40 procent van de stemgerechtigden, vrijwel uitsluitend separatisten, bracht zijn stem uit en 90 procent van die kiezers stemde dus voor afscheiding. Dat was voor de organisatie van het ‘referendum’ voldoende reden de onafhankelijkheid uit te roepen.

Eind oktober 2017 greep de Spaanse regering in toen de regio in de politieke crisis wegzakte en de economie grote schade leed. Puigdemont vluchtte naar België.