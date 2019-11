Separatisten bepalen grens Donbass-regio

Pro-Russische separatisten hebben vrijdag een „staatsgrens” vastgesteld in de regio Donbass, in het oosten van Oekraïne. In het gebied vechten Oekraïense regeringstroepen al jaren met pro-Russische rebellen. De huidige frontlinie is de grens, zo besloot het niet erkende parlement in de regio.

Het besluit om een grens aan te wijzen komt een week voor de ontmoeting tussen de Oekraïense en de Russische leiders Volodimir Zelenski en Vladimir Poetin. De top, die ook wordt bijgewoond door de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, vindt plaats in Parijs. Het is de bedoeling dat de strijd in Oost-Oekraïne gestaakt wordt.

In het oosten van Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog tussen pro-Russische separatisten en allerlei milities en legereenheden die trouw zijn aan de Oekraïense regering. De oorlog in de economisch en cultureel op Rusland gerichte regio brak uit nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj was afgezet.