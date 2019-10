Separatisten belagen vliegveld Barcelona

Talrijke betogers zijn naar het vliegveld van Barcelona gegaan om daar te demonstreren tegen het vonnis van het Spaanse hooggerechtshof tegen twaalf voormalige leiders van de separatistische regering in de regio. Ze kregen celstraffen tot 13 jaar wegens hun rol in de organisatie van een illegaal en chaotisch referendum in Catalonië in oktober 2017.

De politie heeft betogers uit een luchthavengebouw van het vliegveld Barcelona-El Prat verdreven, maar buiten is een groeiend aantal demonstranten aanwezig. Om meer betogers te weren, zijn er door agenten wegen afgezet en is het openbaar vervoer naar de luchthaven enige tijd stilgelegd. De politie voert er ook charges uit. Er zijn naar schatting al twintig vluchten uitgevallen door de chaos op het vliegveld.

De demonstranten van de beweging Tsunami Democràtic (Democratische Tsunami) hebben aangekondigd de luchthaven plat te leggen. Ook op andere plaatsen hebben betogers wegen geblokkeerd. Veel organisaties en actiegroepen hebben aangekondigd samen op 26 oktober te gaan demonstreren tegen de veroordelingen.