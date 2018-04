Separatist Puigdemont onder voorwaarden vrij

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont wordt op borgtocht uit de gevangenis in Noord-Duitsland vrijgelaten. Dit heeft een gerechtshof in de deelstaat Sleeswijk-Holstein bepaald.

Het hof bepaalde dat Puigdemont in principe wel aan Spanje kan worden uitgeleverd. Alleen niet wegens de zwaarste aanklacht die in Spanje tegen hem is ingediend: rebellie of muiterij. Op ‘rebelión’ kan in Spanje dertig jaar cel staan. Puigdemont wordt daar ook beschuldigd van opruiing en gesjoemel met overheidsgeld.

De Duitse rechter oordeelde dat Puigdemont geen politieke vervolging hoeft te vrezen in Spanje. Hij kan wel worden uitgeleverd, met name wegens corruptie of verduistering. De afwikkeling van de uitleveringsprocedures mag Puigdemont nu tegen een borgsom van 75.000 euro in buiten de gevangenismuren afwachten.

Ex-premier van Catalonië Puigdemont werd 25 maart niet ver van de Deens grens gearresteerd op basis van een Europees aanhoudingsbevel. Hij was onderweg van Finland naar zijn verblijfplaats in België. In dat land liepen de Spaanse pogingen hem wegens rebellie te laten uitleveren eind vorig jaar vast in juridische touwtrekkerij.

De regering van Puigdemont deed in oktober een chaotische en onwettige poging de regio Catalonië van Spanje af te scheiden. Het veroorzaakte een politieke impasse en berokkende de regio grote economische schade. Zo werd bijvoorbeeld 31,4 miljard euro van bankrekeningen in Catalonië gehaald en elders onderbracht tussen 1 oktober en eind december.