Seoul gaat wc's dagelijks checken op camera's

In de strijd tegen gluurders gaat de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul dagelijks inspecteren of er geen verborgen camera's hangen in de openbare toiletruimtes. Het stadsbestuur heeft het ambitieuze plan zondag aangekondigd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

In de metropool, met zo'n 10 miljoen inwoners, zijn meer dan 20.500 openbare toiletruimtes. Vooralsnog waren vijftig ambtenaren verantwoordelijk om de wc's te controleren op camera's. Het stadsbestuur wil daar nog eens 8000 inspecteurs bij, vooral door mensen te rekruteren die al verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de toiletten. Rond de duizend toiletruimtes worden aangewezen als soort 'risicotoilet' en vaker gecontroleerd.

Het plan volgt op de landelijke verontwaardiging over het groeiende aantal zaken van seksueel geweld en van stiekem opgenomen naaktbeelden. Ondanks de inzet van de vijftig toiletinspecteurs zijn de afgelopen twee jaar echter geen verborgen camera's gevonden.