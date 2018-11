Senatoren willen onderzoek naar Bin Salman

De leiders van de Republikeinen en de Democraten in de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Senaat dringen bij de regering van president Donald Trump aan op een onderzoek of de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman verantwoordelijk is voor de moord op journalist Jamal Khashoggi.

De senatoren zeggen dit na het nieuws dat Trump, hoewel hij de moord op Khashoggi niet goedkeurt, van plan is een „standvastige” bondgenoot van Riyad te blijven. De president sluit niet uit dat de machtige Saudische kroonprins kennis had van de moord op de journalist.

Senatoren Bob Corker van de Republikeinen en Bob Menendez van de Democraten hebben een brief aan Trump gestuurd waarin ze een beroep doen op een mensenrechtenwet, die de president opdraagt te onderzoeken of een buitenlands persoon verantwoordelijk is voor een mensenrechtenschending.