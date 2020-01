Senatoren leggen eed af voor afzettingsproces Trump

Amerikaanse senatoren zijn donderdag beëdigd zodat ze als juryleden kunnen optreden in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Dat gaat dinsdag verder.

Voorzitter John Roberts van het hooggerechtshof was naar het Congres gekomen voor de eedaflegging. Hij gaat het proces leiden en legde eerst zelf de eed af. Daarna vroeg hij senatoren hun rechterhand omhoog te houden en plechtig te zweren hun taak „onpartijdig” uit te voeren. Daarna moesten ze tekenen in een boek om die eed te bekrachtigen.

De aanklachten tegen Trump waren eerder goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, waar Democraten in de meerderheid zijn. De Senaat, waar de Republikeinse partij van de president de meeste zetels heeft, moet nu besluiten of de president ook daadwerkelijk wordt afgezet. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig en die wordt naar verwachting niet gehaald.