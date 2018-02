Senatoren komen met compromis over immigratie

Twee Amerikaanse senatoren, de Republikein John McCain en de Democraat Chris Coons, hebben maandag een compromisvoorstel gepresenteerd die de zogenoemde ‘dreamers’ moet beschermen tegen uitzetting. Het gaat om ongeveer 700.000 immigranten die als jong kind illegaal naar de VS kwamen en inmiddels volkomen zijn ingeburgerd. Onderdeel van het plan is ook een betere beveiliging van de Amerikaanse zuidgrens.

President Donald Trump wil dreamers pas tegemoetkomen als hij geld krijgt voor de bouw van een muur tussen de VS en Mexico. Een eerder wetsontwerp van Dick Durbin (D) en Lindsey Graham (R) werd vorige maand afgewezen door het Witte Huis. Ook dit nieuwe voorstel lijkt niet veel kans te maken.

Durbin zou ermee kunnen leven omdat het genuanceerder is dan de afgebakende versie die Trump lanceerde in januari. Daar waren de Democraten en principiële Republikeinen tegen. Het plan McCain-Coons is geen grondige revisie van het immigratiesysteem en bevat geen budget voor de muur, maar biedt dreamers een toekomst in de VS en verbetert tevens de grensbewaking door andere methoden dan het optrekken van beton en hekken alleen.