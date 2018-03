Senator wil opheldering na dood puppy in VS

Een Amerikaanse senator heeft United Airlines om opheldering gevraagd na de dood van een puppy. De hond overleed in een vliegtuig nadat een stewardess opdracht had gegeven de draagtas met de Franse buldog in het bagagevak boven de stoelen te stoppen.

De hond stierf tijdens een vlucht van Houston naar New York. Het elfjarige baasje zei de stewardess te hebben gewaarschuwd. „We zeiden zoiets als: ‘het is een hond, het is hond’. En zij zei: dat maakt niet uit. Je moet hem nog steeds opbergen”, zei Sophia Ceballos tegen ABC News. Een andere passagier sprak dat tegen en zei dat de medewerkster niet leek te beseffen dat een dier in de tas zat.

Het gezin stelt dat de puppy ongeveer twee uur blafte. Daarna werd het dier stil. Door de turbulentie moesten het meisje en haar moeder blijven zitten. De luchtvaartmaatschappij sprak in een verklaring over een misverstand. De stewardess zou niet hebben geweten dat een hond in de tas zat.

Senator John Kennedy heeft United-directeur Scott Kirby per brief om tekst en uitleg gevraagd. De politicus wijst erop dat volgens officiële cijfers bij United meer dieren zijn overleden dan bij andere Amerikaanse maatschappijen. Het ministerie van Transport zei een onderzoek te zijn gestart naar de omstandigheden waaronder de hond overleed.