Senator Romney tikt partijgenoot Trump op de vingers

De Republikeinse senator Mitt Romney is niet te spreken over de bewering van president Donald Trump dat de verkiezingen worden gestolen. Dergelijke uitspraken kunnen volgens de prominente Republikein, die in 2012 nog presidentskandidaat was, schadelijk zijn voor het land.

„Hij zou niet moeten zeggen dat de verkiezing doorgestoken kaart, corrupt en gestolen was”, schrijft de senator in een verklaring. Hij waarschuwt dat Trump zo Amerikaanse instituties beschadigt en „destructieve en gevaarlijke passies” aanwakkert bij mensen. Trump staat volgens Romney wel in zijn recht als hij vraagt om hertellingen of aandringt op een onderzoek naar misstanden, mits daar enig bewijs voor is.

Romney roept Amerikanen op vertrouwen te hebben in democratie, de grondwet en hun landgenoten. „De stemmen zullen geteld worden. Als wordt gezegd dat sprake is van onregelmatigheden, worden die onderzocht”, aldus de politicus, die benadrukt dat rechtbanken dan het laatste woord zullen hebben.

De senator staat bekend als een van de Republikeinse politici die openlijk kritiek durven te hebben op Trump. Hij stemde ook voor de afzetting van de president toen die werd beschuldigd van machtsmisbruik.