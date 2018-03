Senator Paul fel tegen benoeming Pompeo

Senator Rand Paul heeft gezegd er „alles aan te zullen doen” om te voorkomen dat Mike Pompeo en Gina Haspel worden aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken respectievelijk directeur van de CIA. De Republikein uit Kentucky gaf op tv bij CBS News toe dat hij waarschijnlijk niet in staat zal zijn deze door president Donald Trump genomineerden tegen te houden.

Paul, die zijn partijgenoot Trump geregeld dwars zit, vertelde in het programma ‘Face the Nation’ dat in plaats van Pompeo zijn voorkeur uitgaat naar iemand die niet „pleit voor oorlog”, tegen met name Iran en Noord-Korea. Trump presenteerde de huidige CIA-baas als opvolger van de via Twitter ontslagen Rex Tillerson.

Paul, die onlangs in de Senaat al een stemming over de begroting traineerde door uren aan het woord te blijven (filibuster), maakte ook bezwaar tegen Haspels toezicht op de zogenoemde „black sites” van de CIA, waar begin van deze eeuw stiekem werd geëxperimenteerd met waterboarding. „Ik vind dat foltering niet bij Amerika hoort”.

De Republikeinse dwarsligger herhaalde dat in een artikel in Politico. „Sommige details worden misschien betwist, maar het blijft een feit dat Haspel een geheim centrum in Thailand runde waar gevangenen werden gemarteld. Er kan geen twijfel over bestaan dat Haspel zich in haar carrière heeft ingelaten met en geholpen bij de ontwikkeling van een programma dat door onze eigen regering is bestempeld als foltering.”