Senator McConnell: Trump in zijn recht om uitslag aan te vechten

De Amerikaanse president Donald Trump staat in zijn recht om vermeende onregelmatigheden in de verkiezingen van afgelopen week aan te kaarten, stelt Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen in de Senaat. Tijdens een toespraak in de Senaat maandag erkende McConnell de Democraat Joe Biden nog altijd niet als winnaar van de presidentsverkiezingen. Trump heeft meermaals zonder enig bewijs gesteld dat Biden de verkiezingen door fraude heeft gewonnen en heeft aangekondigd de uitslag juridisch te gaan aanvechten.

„President Trump staat 100 procent in zijn recht om naar beschuldigingen van onregelmatigheden te kijken en zijn juridische opties te overwegen”, sprak McConnell in de Senaat. Twee andere Republikeinse senatoren, de gematigden Susan Collins (Maine) en Ben Sasse (Nebraska), feliciteerden Biden eerder op maandag.

Collins benadrukte daarbij het belang van het machtsoverdrachtsproces, waarin Biden en zijn running mate Kamala Harris worden voorbereid om op 20 januari het Witte Huis over te nemen. „Hij houdt van dit land, en ik wens hem alle succes”, zegt Collins in een verklaring. Zij en Sasse zijn enkele van de weinige Republikeinse senatoren die Biden hebben gefeliciteerd. De senator uit Maine, die vorige week werd herkozen, stelde net als McConnell dat Trump de kans moet krijgen om de verkiezingsuitslag aan te vechten.

Ben Sasse feliciteerde via een verklaring die in een lokale krant werd gepubliceerd. „Vandaag bidden wij in ons huis voor zowel president Trump als voor de verkozen president Biden, dat zij beiden wijs zullen zijn in het uitvoeren van hun respectievelijke plichten in deze belangrijke tijd voor ons land”, aldus Sasse. „Ondanks de politieke meningsverschillen die velen van ons hebben met de komende regering, zijn de burgerlijke verantwoordelijkheden van alle Amerikanen dezelfde: duimen voor het succes van elke president, samenwerken waar we kunnen, en gepassioneerd en respectvol debatteren.”

Voor Collins en Sasse, feliciteerden de Republikeinse senatoren Lisa Murkowski (Alaska) en Mitt Romney (Utah) Biden al. De meeste Republikeinen hebben zich nog niet publiekelijk uitgesproken sinds de grootste Amerikaanse media Biden zaterdag tot winnaar uitriepen, gebaseerd op de stemmen die tot dan toe waren geteld. Anderen, zoals Senator Lindsey Graham (South Carolina) vinden dat Trump moet blijven vechten. Kevin McCarthy, de Republikeinse fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, zei zondag tegen nieuwszender Fox News dat „elke gerechtelijke uitdaging gehoord moet worden” voordat Amerikanen kunnen beslissen „wie de race gewonnen heeft”.