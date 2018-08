Senator McCain staakt medische behandeling

De Amerikaanse senator John McCain van Arizona heeft besloten zich niet langer medisch te laten behandelen tegen kanker. Dat heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt. „John is de hoop op overleving voorbij”, aldus de verklaring.

De 81-jarige Republikeinse politicus, die geregeld stevige kritiek had op president Donald Trump en met de Democraten mee stemde, is al geruime tijd ernstig ziek. Hij heeft een agressieve hersentumor en hij wist al dat de prognose slecht was. De diagnose werd een jaar geleden gesteld. Eerder was McCain, Vietnamveteraan en oorlogsheld, al behandeld wegens huidkanker.

Ondanks de nieuwe fysieke tegenslag in 2017 bleef hij politiek actief en uitgesproken. Nu heeft hij vrede met zijn aanstaande overlijden. „De ontwikkeling van zijn ziekte en het onverbiddelijk voortschrijden van leeftijd hebben hun vonnis uitgesproken. Met zijn gebruikelijk wilskracht heeft hij ervoor gekozen de medische behandeling te staken.”