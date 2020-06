Senator Klobuchar trekt zich terug uit race running mate Biden

Senator Amy Klobuchar heeft zich teruggetrokken uit de race om running mate van Joe Biden te worden, omdat ze vindt dat een gekleurde vrouw die taak moet krijgen. De Democratische presidentskandidaat is nog op zoek naar een running mate die na de verkiezingen vicepresident wordt als Biden wint.

Volgens Klobuchar, die het eerder tegen Biden opnam tijdens de Democratische voorverkiezingen, is dit het juiste moment voor die keuze. Dat zei ze tijdens een interview op de zender MSNBC.

„Sinds ik besloot Biden te steunen, heb ik mij nooit uitgelaten over wie running mate moet worden”, aldus Klobuchar. „Maar we zijn nu getuige van een historisch moment en daar moeten we gebruik van maken. Ik geloof dat dit het moment is om een gekleurde vrouw die plek te geven. Dat heb ik Joe Biden gisteren ook verteld. En er zijn heel veel gekwalificeerde vrouwen die daarvoor in aanmerking komen.”