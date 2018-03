Senator Flake bereid Trump uit te dagen

Jeff Flake heeft de Republikeinen in New Hampshire een duidelijk boodschap meegegeven: Iemand moet Donald Trump tegenhouden. En Flake, een Republikeinse senator uit Arizona, is bereid het in 2020 op te nemen tegen de Republikeinse president als niemand anders opstaat. Flake wil dat doen als Republikein of als onafhankelijke kandidaat.

„Het is nooit mijn plan geweest voor het presidentschap te gaan, maar ik heb het ook nooit uitgesloten”, zei hij vrijdag tijdens zijn eerste politieke solo-optreden in New Hampshire. In deze Amerikaanse staat wordt naar verwachting over een kleine twee jaar de eerste presidentiële voorverkiezing gehouden.

Flake (55) keerde zich in een toespraak van 20 minuten, tot enthousiasme van de toehoorders, fel tegen Trump, zoals hij al vaker alarm heeft geslagen als een van de weinigen in de ‘Grand Old Party’. „Ik hoop dat iemand meedoet aan de Republikeinse primary, iemand die de president uitdaagt. Ik denk dat de Republikeinen er graag aan willen worden herinnerd wat het betekent om een traditionele, fatsoenlijke Republikein te zijn”.