Senator die nog in race is voor Senaatszetel in thuisisolatie

Een van de twee Amerikaanse Republikeinse senatoren in Georgia, die nog in de race zijn om Senaatszetels binnen te slepen, is zaterdag in quarantaine gegaan vanwege een mogelijke coronabesmetting. Dat heeft haar campagneteam bekendgemaakt.

Kelly Loeffler had vrijdag campagne gevoerd met vicepresident Mike Pence en David Perdue, de andere Republikeinse senator uit Georgia die bij de tweede ronde van 5 januari opnieuw verkozen wil worden. De verkiezing zal beslissen of de Republikeinen of de Democraten een meerderheid in de Senaat hebben. Deze tweede ronde is nodig omdat geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen haalde op 3 november.

Loefflers campagneteam zei in een verklaring dat ze vrijdagochtend zowel een snelle test als een PCR-test had afgelegd. „Haar snelle testresultaten waren negatief en ze kreeg toestemming om de evenementen van vrijdag bij te wonen”, aldus de verklaring. „Ze kreeg later op de avond na de bijeenkomsten te horen dat haar PCR-test positief was. Maar ze werd zaterdagochtend opnieuw getest na overleg met medische functionarissen en die resultaten waren zaterdagavond onduidelijk.”

Ze vertoont geen symptomen en zal in quarantaine blijven totdat ze een test heeft afgelegd die wel definitieve duidelijkheid verschaft, aldus de verklaring.