Senator Australië wil ‘eindoplossing’ migratie

In Australië heeft een politicus voor veel ophef gezorgd. Senator Fraser Anning riep dinsdag tijdens zijn maidenspeech op tot een volksstemming over het al dan niet verbieden van moslimmigratie. Hij prijsde het strikte migratiebeleid van het „witte Australië” en ziet in een volksstemming een „eindoplossing voor de migratieproblematiek”.

Premier Malcolm Turnbull heeft de uitspraak, die overeenkomt met de nazi-term voor de genocide op de Joden, veroordeeld. „We verwerpen, we veroordelen racisme in welke vorm dan ook en de opmerkingen van senator Anning worden terecht door ons allen veroordeeld en verworpen”, aldus de premier.

Oppositieleider Bill Shorten schaarde zich achter de woorden van Turnbull. Volgens hem moet je het wel heel bont maken om door iedereen veroordeeld te worden, „maar senator Anning is erin geslaagd precies dit te doen.”

Anning zit nog geen jaar in het Australische parlement. Hij vormt met een aantal andere zelfstandige parlementsleden een losse alliantie.