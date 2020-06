Senaatscommissie VS wil van namen zuidelijke generaals af

Een door Republikeinen geleide defensiecommissie van de Amerikaanse Senaat heeft een amendement goedgekeurd om namen van Amerikaanse militaire bases te veranderen. Het gaat om bases die zijn vernoemd naar vroegere generaals van het zuidelijke leger dat in de Amerikaanse burgeroorlog streed om de slavernij te behouden.

Het besluit gaat lijnrecht in tegen de wil van de Republikeinse president Donald Trump. Die liet eerder weten dat zijn regering er niet aan denkt om de verering van toenmalige leiders van de Confederatie te schrappen. Het gaat onder andere om de bases die zijn vernoemd naar de generaals Braxton Bragg en John Hood.

De discussie over de naamsverandering wordt gevoerd terwijl over de hele wereld wordt geprotesteerd tegen racisme en alles wat met slavernij te maken heeft ter discussie staat. De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in Minneapolis lag daar ten grondslag aan.

De voltallige Senaat en het Huis van Afgevaardigden zullen zich nog over de naamskwestie buigen.