Senaatscommissie VS voor benoeming Pompeo

CIA-directeur Mike Pompeo is een stap dichter bij zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken. De commissie voor Buitenlandse Zaken in de Amerikaanse Senaat besloot maandag met een nipte meerderheid zijn kandidatuur te steunen. Naar verwachting bevestigt de voltallige Senaat later in de week de benoeming.

Aanvankelijk leek het erop dat de voordracht door president Trump van Pompeo zou stranden. De Republikeinse Senator Rand Paul zei vorige maand „er alles aan te zullen doen” om de benoeming tegen te houden. Op het laatste moment veranderde Paul echter van gedachten, waardoor Pompeo net voldoende stemmen kreeg.

Paul zit zijn partijgenoot Trump geregeld dwars. Zo traineerde hij aan het begin van het jaar een stemming in de Senaat over de begroting door urenlang aan het woord te blijven.