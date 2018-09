Senaatscommissie VS stemt voor benoeming omstreden rechter

Een meerderheid van de Senaatscommissie voor Justitie heeft volgens de partijlijnen gestemd voor de kandidatuur van Brett Kavanaugh als lid van het Amerikaans hooggerechtshof. De voltallige Senaat moet nu beslissen of hij de functie, waarvoor president Donald Trump hem heeft genomineerd, inderdaad krijgt. Kavanaugh is in opspraak gekomen door beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn tienerjaren.

De elf Republikeinse commissieleden spraken vrijdag uiteindelijk hun steun uit, onder wie Jeff Flake, die lang twijfelde. Hij maakte zich sterk voor een week uitstel om de FBI de gelegenheid te geven de aantijgingen tegen Kavanaugh te onderzoeken. De tien Democratische senatoren stemden tegen. Onder hen Joe Mancin, die de kandidaat van Trump niet per se afwees, maar het voorstel van Flake omstandig toejuichte.

Mocht het onderzoek van de federale politie er komen dat krijgt Kavanaugh pas eind volgende week uitsluitsel. De Democraten probeerden vrijdag vergeefs de stemming uit te stellen door aan te dringen op het onder ede verhoren van meer getuigen, bijvoorbeeld de jeugdvriend van Kavanaugh die aanwezig was bij de vermeende aanranding van Christine Blasey Ford. Zij deed haar verhaal donderdag.

De Republikeinen hebben ook in de Senaat een meerderheid, maar door de kleine marge (51 tegen 49 zetels) het is geen uitgemaakte zaak dat Kavanaugh (53) de begeerde baan voor het leven krijgt. Met name de GOP-senatoren Susan Collins en Lisa Murkowski vragen zich af of hun conservatieve partijgenoot wel zo geschikt is voor het Supreme Court.

Orde Advocaten: stel stemming Kavanaugh uit

Kavanaugh slaat terug: dit is een schande

Hoorzitting Kavanaugh begonnen in Washington