Senaat wil nieuwe sanctiewet goedkeuren

Beleidsmakers in de Verenigde Staten hebben woensdag (plaatselijke tijd) een akkoord bereikt dat de weg moet banen voor nieuwe sancties tegen Rusland. De Amerikaanse senaat zal het wetsvoorstel later deze week goedkeuren ondanks bezwaren van de regering van president Trump, zo heeft de senaatsvoorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken gezegd.

De senaat zal sancties tegen Rusland en Iran goedkeuren, evenals de sancties tegen Noord-Korea die door het Huis van Afgevaardigden aan het wetsvoorstel waren toegevoegd, liet de Republikeinse senator Bob Corker weten.

Het Amerikaanse congres stemde dinsdag met een overweldigende meerderheid voor het nieuwe sanctiepakket tegen Rusland vanwege zijn inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en militaire rol in Oekraïne en Syrië. De verwachting is dat de senaat het voorstel met een vergelijkbare meerderheid zal goedkeuren.