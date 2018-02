Senaat VS stemt in met nieuwe begroting

De Amerikaanse Senaat heeft alsnog ingestemd met een nieuwe begroting voor de federale overheid. Dat betekent dat het Huis van Afgevaardigden zich nu mag uitspreken over het voorstel.

Het lukte het Congres donderdag niet voor de deadline te stemmen over de begroting. De Republikeinse senator Rand Paul hield de stemming urenlang tegen. Hij klaagde dat de geplande verhoging van de overheidsuitgaven neerkomt op „het plunderen van de schatkist”.

Door de vertraging is sinds middernacht (Amerikaanse tijd) formeel weer sprake van een gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties, een zogenoemde shutdown. Dat gebeurde in januari ook al gedurende drie dagen. Daarna stemde het Congres in met een tijdelijke oplossing.