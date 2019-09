Senaat VS opnieuw voor opheffing noodtoestand

De Amerikaanse Senaat heeft opnieuw gestemd voor opheffing van de noodtoestand die door president Donald Trump is uitgeroepen aan de zuidelijke grens. Dat is de tweede keer dat de Senaat daartoe besluit. De vorige keer heeft Trump zijn vetorecht gebruikt om de stemming ongedaan te maken.

De kans is groot dat de president daar nu weer gebruik van maakt. Om aan het vetorecht te ontsnappen, had de Senaat een tweederdemeerderheid nodig. Maar woensdag stemden slechts 54 van de 100 senatoren voor opheffing van de noodtoestand. In maart waren dat er nog 59.

Trump krijgt via de noodtoestand buiten het Congres om toegang tot miljarden dollars voor de bouw van een grensmuur. Dat is een van zijn bekendste campagnebeloften. Volgens critici is helemaal geen sprake van een noodsituatie aan de grens en misbruikt de president zijn bevoegdheden.