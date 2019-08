Senaat VS keurt begroting Trump goed

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag een begroting van president Donald Trump voor de komende twee jaar goedgekeurd. Hierdoor mag de schuldenlast worden verhoogd en mag de regering meer uitgeven aan onder meer Defensie. De schuldenlast van de Verenigde Staten ligt momenteel al boven de 22 biljoen dollar.

Tot oktober 2021 mag de Amerikaanse regering 2,75 biljoen dollar extra uitgeven. De precieze verdeling van het geld wordt de komende maanden in het Congres besproken. De limiet op het lenen van geld is verlegd naar 31 juli 2021.

De begroting stuitte vooral op tegenstand bij conservatieve Republikeinen, die liever hadden gezien dat er nog meer geld naar Defensie ging. De Amerikaanse schuldenlast neemt de komende twee jaar flink toe. De Republikeinse Senator Rand Paul stemde daarom tegen. „Dit is mogelijk de meest onverantwoordelijke stap die ooit is gezet in de Verenigde Staten.”