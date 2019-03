Senaat VS houdt straaljagers Turkije tegen

De partijen in de Amerikaanse senaat houden via een wet de levering van F35 gevechtsvliegtuigen aan Turkije tegen. Dat gebeurt totdat de Amerikaanse regering de verzekering heeft gekregen dat Ankara afziet van de levering door Rusland van S400 luchtafweersystemen.

„Het vooruitzicht van Rusland dat toegang heeft tot Amerikaanse toestellen en technologie in een NAVO-land, Turkije, is een ernstig nationaal en globaal veiligheidsrisico”, aldus de Democratische senator Jeanne Shaheen. Zij is een van de vier senatoren die de wet hebben geformuleerd.

Turkije is, net als Nederland, een van de productiepartners bij de ontwikkeling van de F35.