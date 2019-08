Senaat VS bevestigt VN-benoeming Kelly Craft

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag bevestigd dat de door president Donald Trump voorgedragen Kelly Craft de nieuwe VN-ambassadrice wordt voor de Verenigde Staten. Ze is de opvolgster van Nikki Haley, die eind vorig jaar vertrok.

De Democraten bekritiseerden de voordracht van Trump, omdat Craft in hun ogen ‘te onervaren’ zou zijn voor de functie bij de Verenigde Naties. De Democratische senator Bob Menendez, topambtenaar in de commissie Buitenlandse Betrekkingen, zegt dat Craft ‘de professionaliteit’ mist om een dergelijke zware functie bij de VN te kunnen vervullen. De Senaat bekrachtigde uiteindelijk met 56 tegen 34 stemmen de benoeming van Craft. Ze is momenteel ambassadeur voor de VS in Canada.

Kelly is getrouwd met de miljardair Joe Craft, die een hoge functie heeft in de kolenmijnindustrie. Ze kwam in opspraak, nadat ze in Canadese media had gezegd dat ze beide kanten van het klimaatdebat geloofde. Later kwam ze daar op terug en beloofde ze, vanwege de positie van haar man, elke VN-discussies over dit onderwerp uit de weg te gaan.