Senaat VS akkoord met nieuwe inlichtingenchef Ratcliffe

Een meerderheid van de Amerikaanse senaat is donderdag akkoord gegaan met de de Republikein John Ratcliffe als de nieuwe inlichtingenchef. Hij was in februari voor de tweede keer door Donald Trump naar voren geschoven en zijn benoeming wordt door Amerikaanse media als een overwinning voor de president gezien.

De Senaat stemde langs de partijlijnen met 49 voor en 44 tegen de benoeming van Ratcliffe als hoofd van de National Intelligence. De Republikein trok zich begin augustus vorig jaar terug nadat er vragen waren gerezen over zijn gebrek aan ervaring en het mogelijk aandikken van zijn cv. Joseph Maguire, directeur van het Amerikaanse Centrum voor Terreurbestrijding, bekleedt de functie nu tijdelijk.

De inlichtingenchef heeft een belangrijke coördinerende rol binnen de Amerikaanse inlichtingengemeenschap, die bestaat uit zeventien diensten.