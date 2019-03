Senaat torpedeert noodtoestand van Trump

De Amerikaanse Senaat wil dat de noodtoestand wordt opgeheven die door president Donald Trump is uitgeroepen aan de zuidelijke grens. Het besluit kreeg de steun van 59 van de 100 senatoren, onder wie ook twaalf partijgenoten van de president.

Het is de eerste keer dat het Congres het uitroepen van de noodtoestand door een president terugdraait, bericht The New York Times. Trump kan zijn veto nog uitspreken over dat besluit en is dat naar eigen zeggen ook van plan. Hij riep de noodtoestand uit om buiten het Congres om toegang te krijgen tot miljarden dollars om een muur aan de grens met Mexico te financieren.

Eerder stemde ook het Huis van Afgevaardigden al voor het opheffen van de noodtoestand, maar daar is de oppositie in de meerderheid. In de Senaat hebben de Republikeinen van Trump een meerderheid.