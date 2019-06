Senaat stemt voor noodfonds grensproblemen

Een commissie van de Amerikaanse Senaat heeft een plan voor een noodfonds van 4,6 miljard dollar (4,1 miljard euro) goedgekeurd om problemen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens aan te pakken.

Het noodfonds kreeg de goedkeuring van zowel de Democraten als de Republikeinen in de commissie, waarbij de Democraten als harde voorwaarde stelden dat het geld niet besteed mag worden aan de bouw van een grensmuur of het opzetten van faciliteiten om immigranten op te sluiten. Het geld gaat onder meer naar personeel, veiligheid en medische hulp aan immigranten.

Het is nog onduidelijk of president Donald Trump het plan ondersteunt. Hij heeft meermalen gevraagd om miljarden voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico, maar daarvoor bestaat geen meerderheid in het Amerikaanse parlement.