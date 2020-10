Senaat stemt maandag over benoeming Barrett

Op de agenda van de Amerikaanse Senaat staat voor komende maandag de stemming over de voordracht van Amy Comey Barrett tot lid van het federale hooggerechtshof.

Ondanks de felle oppositie van de Democraten, lijkt de stemming positief voor Barrett uit te pakken. Verwacht wordt dat 51 van de 53 Republikeinse senatoren de voordracht zullen steunen. Daarmee is dan de benoeming van een derde conservatieve opperrechter door president Donald Trump rond.

Democraten hebben zich fel verzet tegen de benoeming van Barrett. Zij vinden dat de vacature die op 18 september is ontstaan door het overlijden van Ruth Bader Ginsburg pas na de presidentsverkiezingen mag worden opgevuld.

Daarbij verwezen de Democraten naar de gang van zaken in het verkiezingsjaar 2016. Aan het begin van dat jaar overleed opperrechter Antonin Scalia. President Barack Obama wilde een opvolger benoemen. Maar de Republikenen, die toen de meerderheid in de Senaat hadden, vonden dat ongepast. Een benoeming moest volgens hen door de nieuwe president worden gedaan. Die zou pas in november van dat jaar worden gekozen. Tegen die achtergrond is de voortvarendheid van president Trump en de steun van de Republikeinse senatoren bij vervulling van de huidige vacature wel opvallend.

Bijkomend punt voor de Democraten is dat zij bang zijn dat met de benoeming van Barrett progressieve plannen op het gebied van de zorg zullen worden getorpedeerd. Vooral leeft de angst dat Barrett een doorslaggevende stem zal hebben bij het eventueel opnieuw beoordelen van de abortusregeling. Verschillende Democraten hebben publiek gewaarschuwd dat Barrett het recht op abortus wis en zeker zal inperken.

Toch liet de kandidaat-opperrechter zich tijdens de verhoren in de achterliggende weken niet verleiden om hierover verstrekkende uitspraken te doen. Ze weigerde in te gaan op concrete, denkbeeldige zaken en zei het vooral als haar taak te zien steeds de wetgeving aan de grondwet te toetsen.

Donderdag besloot de juridische commissie van de Senaat dat er geen belemmeringen of bezwaren zijn die een benoeming van Barrett zouden kunnen verhinderen. Het besluit werd genomen doordat de twaalf Republikeinse commissieleden akkoord gingen; de tien Democraten onthielden zich van stemming. Zij weigerden een stem uit te brengen omdat ze niet de indruk wilden wekken dat ze met de huidige gang van zaken procedureel instemden. Maandag moet de voltallige Senaat over de benoeming stemmen.

Opvallend was wel dat aan het einde van de hoorzittingen het vooraanstraande Democratische commissielid, Diane Feinstein, de voorzitter van de juridische commissie, de Republikein Lindsey Graham, bedankte. Feinstein zei dat de reeks hoorzittingen „de beste” waren waaraan ze ooit had deelgenomen. Ze prees ook Grahams transparantie en eerlijkheid. Na de vergadering omhelsden Feinstein en Graham elkaar.