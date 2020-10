Senaat stemt maandag over Barrett als lid Hooggerechtshof

De Amerikaanse Senaat stemt volgende week maandag voltallig over de benoeming van Amy Coney Barrett als negende lid van het Hooggerechtshof. De verwachting was eerder dat de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, de nominatie aanstaande vrijdag zou voorleggen aan de honderd senatoren.

De juridische commissie van de Senaat houdt donderdag een stemming. De Democraten vinden het gepaster pas na de presidentsverkiezingen over een benoeming te beslissen, maar zij hebben geen meerderheid in de Senaat.

Het hoogste rechtscollege in de VS telt sinds het overlijden van opperrechter Ruth Bader Ginsburg vorige maand tijdelijk maar acht leden. Als de zeer conservatieve Barrett wordt benoemd heeft het Hooggerechtshof zes rechters van Republikeinse signatuur, waarmee de conservatieve meerderheid verder versterkt.

McConnell zei vorige week te verwachten dat de juridische commissie de nominatie van Barrett goedkeurt. De hele Senaat stemt dan na het weekend. Niet alle 53 Republikeinse senatoren hebben gezegd dat ze voor Barrett zullen stemmen.

De benoeming is van belang omdat het Hooggerechtshof het laatste juridische woord heeft over omstreden onderwerpen als abortus, wapenbezit en immigratie. Ook kan het worden gevraagd om een oordeel als de uitslag van de verkiezingen wordt aangevochten.