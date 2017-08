Senaat stemt in met Wray als FBI-directeur

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag met een overweldigende meerderheid ingestemd met de benoeming van Christopher Wray als de nieuwe directeur van de federale recherchedienst FBI. Van de 97 aanwezige leden stemden slechts vijf tegen.

Wray volgt James Comey op. Deze werd bijna drie maanden geleden door president Donald Trump ontslagen.

Wray, in het verleden onder meer onderminister van Justitie, heeft beloofd de FBI te beschermen tegen politieke druk. De jurist werd in juni door Trump naar voren geschoven voor deze positie.

Wray had onder president George W. Bush een hoge functie bij het ministerie van Justitie, waar hij een kleine afdeling leidde. Hij is op dit moment in dienst van het advocatenkantoor King & Spalding.