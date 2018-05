Senaat stemt in met Haspel als CIA-baas

De Amerikaanse Senaat heeft in meerderheid ingestemd met de benoeming van Gina Haspel als eerste vrouwelijke baas van de CIA. Dat was geen verrassing meer omdat de speciale Senaatscommissie al akkoord was gegaan met haar aanstelling als opvolger van Mike Pompeo, die nu minister van Buitenlandse Zaken is.

Haar nominatie door Trump was lang omstreden omdat Haspel, al 33 jaar werkzaam bij de inlichtingendienst, zich in het verleden zou hebben ingelaten met meedogenloze verhoormethodes, inclusief waterboarding. De Republikeinse Senator John McCain, een Vietnam-veteraan die door een hersentumor al maanden niet in Washington is, riep om die reden zijn collega’s op tegen haar te stemmen.