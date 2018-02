Senaat Polen: ”Poolse kampen” mag niet

De Poolse Senaat heeft een omstreden wet goedgekeurd waardoor het strafbaar wordt te suggereren dat Polen betrokken is geweest bij misdaden die door de nazi’s in het land zijn begaan.

Met de wet wil de Poolse regering voorkomen dat Polen de schuld krijgt van onder meer de Holocaust. Het voorstel werd in de Senaat met 57 stemmen voor, en 23 tegen aangenomen. Er ware twee onthoudingen.

Vooral de term ”Poolse kampen”, die veelal door buitenlanders wordt gebruikt, was voor de rechtse regering in Warschau aanleiding voor deze maatregel. De aanduiding suggereert volgens haar dat de Polen medeschuldig zijn aan de Holocaust. Iemand die de concentratiekampen van de nazi’s in Polen aanduidt als Poolse kampen kan voortaan worden bestraft met een celstraf tot drie jaar of met een geldboete.

Op het wetsvoorstel kwam veel kritiek uit het buitenland. Vooral Israël is fel gekant tegen de nieuwe wet, die nog door president Andrzej Duda moet worden ondertekend.

Versluiering

De Israëlische regering heeft afgelopen weekend nog fel tegen het wetsontwerp geprotesteerd. Het versluiert volgens Israël de Poolse misdaden tegen Joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Verder vreest de regering negatieve gevolgen voor overlevenden van de Holocaust. Die zouden straks niet meer hun ervaringen ter sprake mogen brengen.

„Het is niets anders dan een regelrechte inquisitie”, fulmineerde de Israëlische Inna Rogatchi donderdag in een opiniebijdrage in de Israëlische krant ArutzSheva. Ze noemt de wet „werkelijk het slechtste uit de Poolse politiek”, „bedoeld om de levens van mensen te controleren en hun een verwrongen beeld van de werkelijkheid en van het verleden op te dringen.”

Geschiedvervalsing

Een groep Poolse Joden waarschuwde eerder ook al voor de wet. Die beperkt niet alleen in de vrijheid van spreken, maar leidt ook tot vervalsing van de geschiedenis, aldus de groep.

In de Tweede Wereldoorlog kwamen 6 miljoen Polen om en onder hen waren 3 miljoen Joden.