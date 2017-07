Senaat ondervraagt zoon en schoonzoon Trump

Donald Trump Jr. en Paul Manafort worden volgende week woensdag door een Senaatscommissie verhoord. De commissie wil van de oudste zoon van president Donald Trump en Trumps voormalige campagnechef uitleg over hun ontmoeting met een Russische advocate vorig jaar. Trumps schoonzoon Jared Kushner verschijnt maandag voor een commissie.

Trump Jr. gaf vorige week e-mails vrij waaruit bleek dat hij de afspraak maakte nadat werd gesuggereerd dat hij mogelijk belastende informatie over Hilary Clinton zou kunnen krijgen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Kushner en Manafort waren bij dezelfde ontmoeting aanwezig.

Volgens een Democratische senator is er al veel in het openbaar over de kwestie gezegd, „maar dat was niet onder ede, wat betekent dat mensen vrij zijn om dingen achterwege te laten of om relatief straffeloos te liegen”.