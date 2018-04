Senaat Mexico: stop grenssamenwerking met VS

De Mexicaanse senaat wil dat de regering van dat land alle samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van grensbewaking en migratie stopzet. De senaat doet dat in antwoord op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om soldaten van de nationale garde naar de Amerikaans-Mexicaanse grens te sturen.

De senaat nam unaniem een motie aan. in die motie veroordelen de Mexicanen ook „de agressieve retoriek van Trump richting Mexico.” De senaat noemde het besluit van Trump „de zoveelste belediging.”

Trump ondertekende woensdag een verklaring over de inzet van gardisten aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Naar verwachting reizen de eerste reservisten woensdagnacht (lokale tijd) al af.

Om hoeveel gardisten het in totaal gaat is niet bekendgemaakt. Trump stuurt sinds enkele dagen agressieve tweets rond waarin hij tekeergaat tegen de illegale immigratie aan de zuidgrens. Hij beschuldigt Mexico ervan ongeremd drugs en criminelen de VS binnen te loodsen.