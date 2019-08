Senaat Italië overlegt over regeringscrisis

De fractieleiders in de Italiaanse Senaat komen maandag bijeen voor overleg over de regeringscrisis in hun land. Voorman Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de partijloze premier Giuseppe Conte en wil in oktober nieuwe verkiezingen.

Als het aan Salvini ligt wordt de motie maandag al in stemming gebracht, maar de oppositiepartijen willen niet zo snel al stemmen. Ze zouden maandag alleen de datum voor de stemming willen vastleggen. Ook Conte voelt niets voor een snelle stemming.

„Het is niet aan de minister van Binnenlandse Zaken om de regering te laten vallen, daar gaan de Senaat en het Lagerhuis over”, aldus Conte in gesprek met het Italiaanse persbureau ANSA. „Hij bepaalt ook niet wanneer er over zijn motie van wantrouwen gestemd wordt.”

Coalitiepartner M5S heeft meer zetels in het parlement, maar in de peilingen scoort de Lega veel beter. „Salvini heeft mij verteld dat hij nu verkiezingen wil om gebruik te maken van zijn populariteit en veel stemmen te krijgen”, verklaarde Conte.

„Nu verkiezingen uitschrijven is dom en gevaarlijk”, aldus M5S-leider Luigi Di Maio. Ook andere partijleiders twijfelen of een verkiezingen vlak voor het maken van de begroting voor 2020 verstandig is.

De Lega-leider maakte donderdag bekend dat hij niet verder wil met de huidige coalitie die zijn Lega 14 maanden geleden vormde met de eurosceptische protestpartij M5S.