Senaat Ierland geeft groen licht voor abortus

In Ierland heeft donderdag ook de senaat de wet goedgekeurd die abortus tot twaalf weken van de zwangerschap mogelijk maakt. De andere kamer van het parlement deed dit al eerder. Tot nu toe heeft Ierland een van de strengste wetten van Europa.

De legalisering van abortus volgt op een referendum in mei, waarin tweederde van de kiezers zich uitsprak ten gunste van de wettiging van abortus. Het verbod op afbreking van de zwangerschap leidde de afgelopen decennia tot honderdduizenden vrouwen die naar Groot-Brittannië reisden om daar een abortus te ondergaan. In dit deel van Europa is abortus alleen nog verboden in de (Britse) provincie Noord-Ierland.

Als president Higgins de wet ondertekent kan die in januari in werking treden. Over drie jaar wordt de wet in Ierland geëvalueerd.