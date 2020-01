Senaat debatteert direct over regels van proces tegen Trump

Het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump begint dinsdagmiddag om 13.00 uur (19.00 uur Nederlandse tijd). Tot het einde van het proces, als de president wordt vrijgesproken of afgezet, is er van maandag tot en met zaterdag iedere dag een zitting. Die begint altijd om 19.00 uur Nederlandse tijd en duurt tot ongeveer 23.00 uur of iets later.

Dinsdag wordt er in de Senaat, waar het proces plaatsvindt, direct een debat tussen Republikeinen en Democraten verwacht. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, presenteert aan het begin van de zitting de richtlijnen die hij heeft opgesteld voor het proces. Hij zegt niet veel af te willen wijken van de regels die in 1998 werden gehanteerd in het proces tegen toenmalig president Bill Clinton. De Democraten krijgen de kans te reageren en aanpassingen voor te stellen. Uiteindelijk wordt gestemd over het aannemen van de regels.

Het is nog onduidelijk of in de richtlijnen is opgenomen of er getuigen worden gehoord. McConnell wil dat daar na de openingsverklaringen een aparte stemming over komt.

Na het aannemen van de regels voor het proces, gaat de zaak echt van start. De aanklagers, zeven Democraten uit het Huis van Afgevaardigden, starten onder leiding van Adam Schiff met hun openingsverklaring. Daarin zetten zij uiteen waarom zij vinden dat de president moet worden afgezet. Daarna mag het verdedigingsteam van Trump, geleid door Pat Cipollone, zeggen waarom de president niet schuldig is aan machtsmisbruik en het ondermijnen van het onderzoek daarnaar. Beiden kanten krijgen daar naar verwachting 24 uur voor.

De honderd Senatoren fungeren als juryleden. Zij hebben een eed afgelegd dat ze onpartijdig recht zullen spreken. Als de openingsverklaringen erop zitten, mogen de Senatoren schriftelijke vragen indienen. Daar wordt waarschijnlijk 16 uur voor uitgetrokken.

De vragen worden voorgelezen door opperrechter John G. Roberts en worden beantwoord door de aanklagers of de advocaten van de president. Roberts zit als rechter het proces voor, hij doet geen uitspraak in de zaak. Zijn voornaamste taak is zorgen dat de vastgestelde richtlijnen worden gevolgd.

Op ieder moment in het proces kan een meerderheid van de Senatoren de zaak afwijzen. Dan wordt het proces gestaakt en volgt er geen uitspraak. Trump heeft gezegd dat hij dit graag wil, maar er lijkt geen meerderheid voor te zijn in de Senaat.

Aan het einde van het proces moet een tweederdemeerderheid van de Senaat voor het afzetten van president Trump stemmen, anders wordt hij vrijgesproken.