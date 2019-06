Senaat blokkeert wapenverkoop VS aan Saudi’s

De Amerikaanse senaat heeft tegen de verkoop van Amerikaanse wapens aan Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië gestemd. Het gaat om een leverantie ter waarde van ruim 8 miljard dollar (7,1 miljard euro).

De uitslag is onverwacht omdat de Republikeinen de meerderheid in de Senaat hebben en het plan voor wapenverkoop de goedkeuring had van president Donald Trump. Naar verwachting blokkeert ook het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden de wapenverkopen.

De mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, het bloedige militaire optreden van het land in Jemen en de de moord op de Saudisch-Amerikaanse journalist Jamal Khashoggi op het Saudisch consulaat in Turkije waren voor enkele Republikeinen de reden om samen met de Democratische oppositie tegen te stemmen.