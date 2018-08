Senaat Argentinië stemt over abortus

De Senaat van Argentinië stemt woensdagavond over de legalisering van abortus. In juni stemde de Tweede Kamer al voor. Tot voor kort waren in alle voorstellen om abortus vrij te geven kansloos in het rooms-katholieke land. De kwestie kwam in een stroomversnelling door de nieuwe president Macri.

Het wetsvoorstel biedt vrouwen recht op abortus tot de veertiende week van de zwangerschap. Momenteel is een afbreking van de zwangerschap in Argentinië alleen gewettigd na verkrachting of bij gevaar voor de moeder.